Clientes bancarios, NA

En las últimas horas, banqueros advirtieron que se estaría desacelerando el retiro de depósitos en dólares por lo que los bancos volverían a su horario normal.

De esa manera, en la mayoría de las sucursales empezaría a desactivarse la decisión de mantener las puertas abiertas en horario extendido, hasta las 17, para atender al público.

La caída de US$ 405 millones de dólares que mostraron este miércoles las reservas estaría respaldando esa impresión de los banqueros. La baja del martes había sido de US$ 995 millones. En tres días cayeron US$ 2350 millones.

Noticias relacionadas

El martes por la noche, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, dijo que la salida de depósitos en dólares de los bancos privados bajó 40% respecto al lunes. Además hizo referencia a la fuerte caída de reservas que el Banco Central y la atribuyó a que el BCRA está sobrestockeando de dólares a los bancos para afrontar la demanda de depósitos.

Desde el 9 de agosto hasta el 30 de agosto los depósitos en dólares del sector privado bajaron 5.855 millones de dólares​. Tras el anuncio de la "reperfilación" de la deuda se fueron 1.916 millones de dólares.