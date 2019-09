Jonatan Ezequiel Sagardoy, víctima de Villa Ballester

Oscar, cuñado de Jonatan Sagardoy, habló con Ari Paluch en El Exprimidor de Radio Latina (FM 101.1) luego del trágico episodio.

"Lo persiguieron y lo balearon. Como pudo llego al hospital baleado luego de manejar 15 cuadras y lucho por su vida hasta el domingo a la tarde pero no pudo. La hija cumplió hace unos días los 15, estamos destruidos", inició el familiar.

En cuanto a los responsables, Oscar aseguró: "No queremos un perejil, sino al asesino. Pedimos justicia, que no quede impune y que estos cuatro que lo persiguieron paguen y se sepa quien fue el que disparó. Ayer nos entregaron el cuerpo y lo pudimos enterrar".

Para cerrar, comentó: “Hicieron allanamientos pero no se encontró el arma. Mi cuñado pensó que era un robo y solo vio uno de los autos. El imputado habla de una pistola calibre 40 y el disparo era de una 26".