Alberto Fernández en España. REUTERS

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo hoy en el marco de su visita a España que el hecho de que Argentina esté "tan condicionada por las políticas de Estados Unidos" la hizo "retroceder como país".



Durante una conferencia magistral que brindó en el Congreso de los Diputados en Madrid, luego de reunirse con el presidente español, Pedro Sánchez, el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo aclaró que no piensa que el país tenga que tener "una relación mala" con la potencia norteamericana sino "una relación madura".



Por otra parte, desmintió que esté en contra del acuerdo de integración comercial con la Unión Europea en el que el macrismo avanzó meses atrás, pero explicó que todavía no es un "hecho consumado" y remarcó que la asociación debe ser teniendo que en cuenta las "asimetrías" entre el Viejo Continente y el Mercosur de forma tal de proteger los intereses nacionales.

"Tenemos que volver a poner nuestra mirada en Europa y nuestra puerta para entrar siempre ha sido España. Parecía que uno estuviera en contra del acuerdo (de libre comercio), pero yo fui jefe de Gabinete del gobierno que más hizo para motorizar un encuentro entre la Unión Europea y el Mercosur, en el año 2005 o 2006. Ahora parece haber un atisbo de acuerdo. Cuando el tema salió parecía un hecho consumado y en realidad tenemos dos años de discusión para ver cómo se materializa", indicó.

