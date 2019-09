La empresa “Agropicado Lobos SRL”, propiedad de Ricardo del Barrio, alias “Tete”, ubicada en Ruta 205 Km. 105, frente al Aero Club Fortín Lobos, sufrió daños y robos en su producción de cereales. bmenos diez silobolsas amanecieron con cortes horizontales que provocaron la caída del grano.





El hecho tuvo lugar el miércoles 6 de septiembre en la mañana, cuando delincuentes ingresaron y destruyeron silobolsas que contenían soja, sorgo y maíz en grano. Se estima que el daño económico alcanzará los 900 mil pesos.

Un video que muestra el vandalismo se volvió viral en las últimas horas. Las imágenes fueron grabadas por uno de los empleados de Del Barrio y reflejan destrozos en 7 bolsas y media de soja, una de maíz y media de sorgo.

"Los delincuentes se metieron dentro del galpón y cortaron todas las mangueras hidráulicas de los tractores, los pintaron con aerosol, pincharon cubiertas, hicieron un desastre", dijeron testigos en diálogo exclusivo con Diario 26.

El dueño de la planta realizó la denuncia con intervención de la policía rural de Lobos y se levantaron huellas en el lugar.

La planta está ubicada en el kilómetro 105 de la ruta nacional 205 en el partido bonaerense de Lobos. Se desconocen más detalles de este grave delito y se espera que autoridades policiales brinden detalles del caso.