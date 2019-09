"Élite 2" es una de las series que revoluciona Netflix. En esta segunda temporada comienza meses después del crimen, que ha desestabilizado a los personajes principales. Sobre todo a Samuel (Escamilla): “Quiere encontrar al asesino de Marina, sacar a su hermano de la cárcel y hacer justicia. Es un poco Venganza”, dice el personaje. En cuanto al resto de alumnos, algunos, como Nadia, se han dado cuenta de que la vida puede acabar en un segundo; otros, como Ander (Piper), tratan de pasar página cuanto antes; los implicados, como Carla, cargan con la verdad (“Le va a costar cada vez más mantener su coraza y guardar el secreto”, dice Expósito); y Guzmán (Miguel Bernardeau), “intenta convertirse en una mejor persona” tras la muerte de su hermana. ¿Y Polo? ¿Le pesa la culpa? “Está bastante torturado…”, afirma Rico.

En esta temporada, llegan nuevos personajes para crear nuevas historias. Entre ellos, Valerio, “alguien superfresco y lúdico”, que revolucionará el mundo de su hermana Lu (Paola). El actor chileno aterriza en las aulas junto a dos mujeres que vienen "curtidas" por la vida, en palabras de Georgina Amorós. Ella da vida a Cayetana, “una chica con muchas capas, a la que le gusta la moda y que se llevará bien con Lu”. Por otro lado, está Rebeca (Claudia Salas), cuya madre (Eva Llorach) ha comprado la casa de la familia de Guzmán: “Viene de un barrio humilde y va a generar revuelo en las Encinas”.

Élite reabre sus puertas 11 meses después de su primera parte. Sus alumnos han madurado, y los actores que les dan vida también. Al fin y al cabo, si unos lidian con una muerte cercana, los otros se han convertido en ídolos más allá de nuestras fronteras. “Yo estaba mentalizada para ello”, asegura Expósito. Rico confiesa agobiarse con más facilidad que su compañera y rememora cierto episodio en una discoteca de Madrid al poco de estrenarse la serie: “A la media hora me fui a casa. La gente me agarraba y me gritaba: ‘¡Asesino!’. No sabía si tenía que salir corriendo o lo decían en plan guay”. El actor también reconoce que se ha vuelto más cuidadoso en redes: “Antes me daba igual subir stories con mi hermano, en calzoncillos, tocando la guitarra. Ahora no lo hago porque estará en otras 30 cuentas de fans”.

