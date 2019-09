Crimen de un hombre en Moreno, Canal 26

Un hombre fue asesinado y luego prendido fuego en una quinta del partido bonaerense de Moreno, donde también apareció la camioneta de la víctima incendiada.

Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo en la calle Juana de Azurduy entre colectora Norte y Diagonal Nápoles, de la localidad de La Reja, donde arrió personal policial y de bomberos tras un llamado por incendio de una camioneta reportado al 911.

En el lugar era una Renault Dustar la que se estaba prendiendo fuego, por lo que intervinieron los bomberos voluntarios y lograron extinguir el siniestro.

Frente a la camioneta, los uniformados observaron una casa quinta, la cual tenia el portón de acceso vehicular abierto una sola hoja.

Por lo tanto, los efectivos policiales entraron junto a un vecino y al entrar al quincho vieron al dueño de la vivienda fallecido y prendido fuego.

La víctima fue identificada como Alberto Nos de 75 años.

Interviene en el hecho el titular de la UFI número 2 de Moreno, doctor Gallo, quien ordenó las pericias correspondientes en el lugar.