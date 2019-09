Alberto Fernández con Antonio Costa, primer ministro de Portugal, FRENTE DE TODOS

El candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, fue recibido por el primer ministro de Portugal, António Costa, en el cierre de su breve gira por la Península Ibérica.

El postulante opositor arribó al Palacio de São Bento, la residencia oficial del mandatario lusitano en Lisboa, a las 11:30 hora local (7:30 en la Argentina).

Allí conversaron sobre la experiencia portuguesa y de la situación Argentina. Fernández señaló la necesidad de trabajar junto a España para concretar el acuerdo entre Unión Europea y Mercosur.

La visita del dirigente peronista a Portugal es el cierre de su breve gira europea, que en sus anteriores tres días de actividades incluyó reuniones con el jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez, exposición en una universidad madrileña y hasta una guitarreada con el músico uruguayo Jorge Drexler.

Alberto Fernández viajó a la Península Ibérica acompañado por el diputado nacional Felipe Solá; el ex candidato presidencial chileno Marco Enrique Ominami; el ex secretario de Turismo bonaerense Miguel Cubero; y la politóloga Cecilia Nicolini.