Julio Bárbaro, histórico dirigente peronista y analista político, estuvo en CANAL 26 donde dio su visión de lo que dejaron las PASO y el panorama político de cara al 27 de octubre donde se realizarán las elecciones presidenciales.



"Creo que se terminó el ciclo de Mauricio Macri, la tarea era reducir la pobreza y no medirla porque si la miden y aumentó, es porque fue un fracaso", dijo en diálogo con Federico Bisutti y equipo en el programa "De 10 a 12".

"Macri nos deja una deuda enorme y una mayor pobreza de la que recibió. Es un fracaso a toda orquesta. El único elemento que lo protegía era el odio que había generado hacia el peronismo y Cristina, pero ese miedo u odio es mayor a Macri", agregó.

"La realidad es lo que no existe para Macri. Hace dos años dije una cosa clara, ni Macri ni Cristina puede ser presidente porque ambos tienen una base de 30 y un rechazo del 60 y el primer que se corra gana. Cristina se corrió y convocó a Alberto.", manifestó.

Respecto a lo que deja el actual Gobierno, expresó: "El daño que hizo Macri a los argentinos lo dejó en una situación límite, se acabó una etapa. Alberto Fernández tiene un estatura política e intelectual que Mauricio no tenía".

Your browser does not support the video element.

"Puedo tener muchas diferencias con el kirchnerismo pero Alberto nos da la oportunidad a los peronistas de votarlo. Creo que Macri terminó porque el fracaso es absoluto.", argumentó.

"Macri aconsejados por Durán Barba hizo antiperonismo y terminó devolviéndole a su enemigo el poder y es lo triste que estamos viviendo", aseveró.

"Estoy convencido que Alberto tendrá más votos que en la elección anterior porque si hay algo que lo dejó mal parado a Macri, fue la derrota. Macri nunca había tenido rumbo y así no se llega a ningún lado", cerró.

Your browser does not support the video element.

Al finalizar, el politólogo brindó su parecer de algunos personajes políticos reconocidos:

Nicolás Dujovne: es lo peor que nos pasó, nefasto. Solo sirvió para pedir dinero para sus amigos y que se la lleven.

Sergio Massa: ha sido un luchador, le iba mal o bien y la luchó siempre. En el fondo, para comparar con Lousteau él fue capaz de competir.

Axel Kicillof: tiene mucho para crecer, tiene una mente abierta aunque el gobierno es otra cosa.

Elisa Carrió: tuvo aciertos en su momento con las críticas y hoy terminó negando la realidad.