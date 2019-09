La revolución por Diego Maradona no frena en La Plata y en varios otros puntos del país, porque durante todo este viernes, los hinchas de Gimnasia (y del 10) se movilizaron masivamente hacia la sede para asociarse a la institución o regularizar su situación con las cuotas.

CANAL 26 dialogó con algunos hinchas que mostraron su ilusión y felicidad por el arribo de "El Diez" al club platense.

"Soy hincha de Gimnasia de toda la vida, pero por circunstancias de la vida sacaba una general y no estaba actualizado como socio y ahora quiero actualizarme. Estoy con mucha ilusión, le quiero agradecer porque el hincha de Gimnasia es muy del corazón y se lo vamos a mostrar", expresó uno de los hinchas.

Otro, por su parte, expresó: "Necesitábamos una inyección anímica del Diego para que levante. Estoy seguro que habrá un cambio".

"Recuerdo un momento así en el 94 con la primera campaña de Griguol. Maradona es un motivador nato, levantará al club", dijo un simpatizante sobre un momento de gran movilización en el club.

"Si nos logra salvar del descenso, hay que hacer un monumento y que no se vaya más de La Plata", aseguró otro.



En la jornada del jueves, cuando lo que comenzó como un rumor terminó de convertirse en realidad y llegó la confirmación oficial por parte del "Tripero", se incorporaron más de mil personas -más 800 solicitudes a través de la web- y el número se incrementa a medida que pasan las horas.



Quedó confirmado que este domingo a las 14:00 presentarán a Diego solo ante los socios en el primer entrenamiento del plantel que encabezará en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, a puertas abiertas.

En tanto, a partir de las 15.30 dará la conferencia de prensa para los medios en el Hotel Grand Brizo La Plata.



Además, el mismo domingo habrá una oficina en 60 y 118, donde está el estadio, con el mismo fin.



Otro de los temas del viernes respecto de las repercusiones fue el esperado saludo de Estudiantes de La Plata, el clásico del "Lobo".



El debut de Maradona, de 58 años, en el banco del "Lobo", que está último en la tabla de posiciones y de los promedios de la Superliga argentina, será el domingo 15 de septiembre a las 11:00 contra el vigente campeón, Racing, en el estadio "Juan Carmelo Zerillo" del "Bosque" platense.