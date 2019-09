Cristina Kirchner a su llegada a Posadas

Cristina Fernández de Kirchner arribó a Posadas dónde este sábado presentará su libro "Sinceramente" y fue recibida por una multitud en el aeropuerto internacional Libertador General San Martín.

En el aeropuerto también la recibió el gobernador Hugo Passalacqua, el intendente Joaquín Lozada, el mandatario provincial electo Oscar Ahuad y la diputada nacional Cristina Britez.

Con carteles, cánticos y banderas, los militantes aguardaron desde muy temprano la llegada de la ex presidenta que se concretó a las 20:50 en un vuelo regular de Aerolíneas Argentinas. Posteriormente acompañaron a la ex mandataria en caravana hacia el centro de la ciudad.

Según indicaron fuentes allegadas a la senadora, hasta este momento la única actividad confirmada para la agenda en Posadas es la presentación de su libro "Sinceramente" en el polideportivo Ernesto "Finito" Gerhmann, a las 18.

Explicaron que "la idea es hacer un acto donde estén representados todos los sectores de la vida de Misiones. No solo los políticos. Sino artistas, deportistas, científicos, estudiantes y que haya mucho pueblo de a pie".