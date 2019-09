Diego Maradona desembarcó en Gimnasia y Esgrima La Plata y está en boca de todos. Sin dudas, es el hecho mas trascendente de su historia, pero no el único, para el club más antiguo de los que juegan en primera división.

El lobo platense, se fundó el 3 de junio de 1887, en la sala comercial del centro de la Ciudad. En 1915, logró el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. Catorce años después, en 1929, logró su primer y único título amateur de la historia.

De allí en más, comenzó la malaria. Nunca pudo lograr un título oficial de primera división hasta el año 1993, cuando la AFA realizó la Copa Centenario, que recordaba justamente los 100 años de su fundación.

En el partido final, el conjunto conducido por Roberto Perfumo, derrotó al River de Passarella por tres a uno. En aquel equipo brillaban Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, Hugo Romeo Guerra y el "chaucha" Bianco entre otros.

Su página más gloriosa pudo haberse escrito a mediados de los 90, cuando el desembarco de Carlos Timotéo Griguol dejó sus huellas. El lobo llegó puntero a la última fecha, pero aquella tarde del frio invierno lo vió caer ante Independiente en el bosque , con aquel recordado gol de Mazzoni. El San Lorenzo del Bambino Veira que ganó en Rosario, se consagró campeón.

Un año después, también quedó a las puertas de la gloria, en el certamen que finalmente obtuvo el Vélez de el loco Marcelo Bielsa y que dejó al equipo del viejo Timoteo a tan sólo un punto del campeón.

También en la temporada `98/´99 acarició el título. Pero esta vez se encontró con Boca, el inefable equipo del por entonces recién llegado Carlos Bianchi, a la postre multicampeón del fútbol local e internacional. El tripero, también fue subcampón de River en el 2002 y de Boca en 2005.

El lobo siempre fue el equipo sufrido de la capital de la Provincia de Buenos Aires. Su clásico rival, Estudiantes, fue quien se llevó la gloria en títulos. Sobre todo, la Copa Intercontinental y cuatro copas libertadores de América , además de cinco títulos locales. Si, justo el pincha que nació de un desprendimiento de Gimnasia, porque en club, no dejaban entrar a la estudiantina, que caracteriza a la ciudad de las diagonales.

Pero el lobo es tripa y corazón, es el pueblo que tan bien representa Diego. Es la hinchada fiel y también los hinchas famosos.

Es la imagen del gran René Favaloro, de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y su mamá. De actores como Benjamín Rojas o Federico Luppi y músicos como Enrique Dumas o el flaco Skay. Es más, la leyenda dice que el tema, “la gran bestia pop” nació justamente en la tribuna tripera. En una de las varias visitas del joven Indio Solari. El lobo tiene de todo, y ahora sus fanáticos, dicen que también tiene, su propio Dios.