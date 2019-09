Micaela Tinelli

La hija mayor del conductor de Showmatch, Micaela Tinelli volvió a apostar al amor después de siete meses de soltería.

De esta manera, la empresaria de 31 años, que en febrero pasado terminó su relación con Guido Iannaccio, mánager de Chano Charpentier, está rearmando su vida sentimental.

En esta ocasión, el corazón de Mica Tinelli late por un jugador de fútbol, Lisandro López. Los rumores crecieron hace semanas por los comentarios que ella le dejaba en sus posteos de Instagram.

Ahora, Mica habló en un evento en Palermo donde finalmente confirmó: "Nos estamos conociendo".

Después de un largo tiempo enfocada de lleno a su marca, la rubia decidió confesar sus sentimientos aunque aclaró: "No me gusta hablar, nunca doy declaraciones y me cuesta. Lo que importa es que estoy bien".