Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, se expresó sobre la noticia que sacudió la actualidad del fútbol argentino y mundial en las últimas horas: el arribo de Diego Armando Maradona al banco de Gimnasia y Esgrima La Plata.

"Me alegra que alguien como Maradona tenga la chance de dirigir en el fútbol argentino, para el platense es importante más allá de las chicanas que puedan ocurrir. Lo felicito y le deseo suerte", manifestó la Brujita.

"Tuve una buena relación con Diego, con altos y bajos. Hoy no me parece hablar de eso. Lo importante es el reconocimiento por parte de Estudiantes y es lo que hay que poner en valor, más allá de cómo me lleve yo", comentó el directivo.



"No sé quién está alrededor de Maradona; entiendo que es el abogado [...]. Como institución, debemos ser responsables, bajar los niveles de histeria y de confrontación en estos momentos. Entendiendo que el día del clásico vamos a querer ganar y ellos van a querer ganarnos. Que sea con suerte su paso por Gimnasia", manifestó Verón.

Maradona comenzará el domingo su camino como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata y, tras dirigir su primera práctica en el estadio, le hablará a los hinchas y será presentado oficialmente por la dirigencia.

La cita será a las 14.00 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, ubicado en el cruce de las calles 60 y 118 mientras que al entrenamiento podrán concurrir exclusivamente socios de la institución platense y habrá una capacidad limitada para 31.500 personas.