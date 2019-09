Sony confirmó la reedición del primer modelo del Walkman, el TPS-L2. El anuncio se realizó en la IFA 2019, a 40 años de su lanzamiento.



Esta edición cuenta con una pantalla de 3.6 pulgadas de 1180 x 720px, WiFi y sistema Android lo que permite al usuario escuchar y descargar la música a través de Wi-Fi y Bluetooth. En cuanto a la batería del dispositivo, tendrá hasta 26 horas de autonomía.



El modelo es compatible con el formato de audio Hi-Res (de alta resolución), utiliza la tecnología DSEE HX y tiene amplificador digital S-Master HX.



El Walkman 'nostálgico' estará disponible en noviembre por un precio de entre 300 y 500 dólares.

Sony lanzó su primer reproductor de audio Walkman el 1 de julio de 1979. Su precio era de unos 50 euros.