SERENA BUSCA SEGUIR HACIENDO HISTORIA, REUTERS

Serena Williams no solo se juega volver a reinar en el US Open por séptima vez. Mira de reojo a la historia de su deporte. Se cita con ella. Tiene en su mano y en su cabeza convertirse en la jugadora más laureada en lo que a títulos de Grand Slam se refiere.



La pequeña de las Williams acumula 23 y se sitúa a uno del récord que todavía mantiene Margaret Court, la extenista australiana que dominó durante la década de los años 60.

“Parece una locura estar aquí, aunque a la misma vez no esperaba menos”, señala Serena, que doce meses atrás ya sufrió la pujanza de una joven Naomi Osaka en Flushing Meadows, descargando su rabia contra el juez de silla, el portugués Carlos Ramos.

“Es un sueño cumplido, aunque una vez llegas a la final la quieres ganar”, significa Andreescu, que debuta en el US Open no haber superado las fases previas de 2017 y 2019. Era la 208 del mundo, ya se ha metido en el decimoquinto puesto y debutará en el top-10, la octava o quinta plaza dependiendo de lo que haga hoy ante una oponente a la que consoló sólo unas semanas atrás cuando debió retirarse en la final de Toronto, título que añadió al de Indian Wells.

Bianca Andreescu, una canadiense de tan solo 19 años que el pasado mes de enero aparecía en la posición 152 del ranking mundial. “Si hace un año me dicen que me enfrentaría a Serena Williams en la final del US Open no les habría creído. Estaba clasificada fuera de las 150 creo. Es una locura lo que puede hacer un año”, esperaba a los periodistas tras su histórico triunfo.