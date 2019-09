"Joker", el oscuro drama del director Todd Phillips sobre los orígenes del famoso personaje, ganó el sábado el premio León de Oro en el Festival de Cine de Venecia.

Joaquin Phoenix, aclamado por la crítica del festival, interpreta al enemigo mortal de Batman, y presenta su transformación de un hombre solitario y vulnerable a un villano seguro de sí mismo.

Es la primera vez que una cinta sobre un personaje salido de los cómics de los superhéroes obtiene el reconocimiento más importante de uno de los festivales más prestigiosos del mundo.

El Gran Premio del Jurado fue para el drama histórico "An Officer and a Spy" de Roman Polanski.

El actor italiano Luca Marinelli ganó el Premio al Mejor actor por su interpretación de un escritor pobre y aspirante en "Martin Eden", mientras que la actriz francesa Ariane Ascaride ganó el premio a la Mejor Actriz por "Gloria Mundi" en el que interpreta a una madre desesperada por ayudar a su familia.

