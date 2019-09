Una formación del ferrocarril Roca arrolló el acoplado de un camión sobre las vías en el paso a nivel Las Heras, en Bernal. Afortunadamente solo se reportaron 4 heridos leves.



Se generaron demoras de algunas horas en el ramal que une las estaciones cabeceras de Plaza Constitución y La Plata del Tren Roca. El servicio se normalizó por la tarde.



Se desconoce porqué el rodado estaba prácticamente frenado y no se movía cuando se aproximaba la locomotora.



El hecho ocurrió cerca de las 15:00 del sábado. El ferrocarril, del ramal Constitución-La Plata, impactó de lleno contra el acoplado del vehículo que transportaba pallets de madera, que terminaron esparcidos sobre las vías.



También trabajaron en el lugar efectivos de la Policía Bonaerense, Defensa Civil y del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Quilmes.

