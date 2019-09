Camilo Sesto

El cantante español Camilo Sesto falleció este sábado a los 72 años de edad. La noticia fue confirmada a través de redes sociales, sin dar detalles sobre la causa de su muerte.

"Queridos amigos & amigas. Lamentamos mucho comunicaros que nuestro gran y querido artista Camilo Sesto nos acaba de dejar. Descanse en paz", fue el mensaje compartido.

El artista alcanzó el estrellato en los años 70 y 80, pasando a estar considerado como uno de los cantantes más populares en lengua española de todos los tiempos, lo que le valió en 2011 la medalla al Máximo orgullo hispano.

Tras retirarse de los escenarios en 2008, seis años después volvió con una gira por América Latina y Estados Unidos. Desde que en 1972 recibió su primer Disco de Oro en Argentina, su fama en Latinoamérica no dejó de crecer, con constantes giras por Chile, Venezuela o México, donde en 1983 realizó una decena de galas benéficas.

Lourdes Orenlas, madre del hijo del cantante, confirmó el fallecimiento y aseguró desconocer los detalles de la muerte del intérprete de "Jamás", "Perdóname" y "El amor de mi vida", entre otros éxitos.

Además, señaló que la noticia la tomó por sorpresa, cuando se encontraba en un centro comercial de la Ciudad de México y fue avisada por el contador del artista, Cristóbal Hueto; "cuando me lo dijo no podía creerlo, me tomó desprevenida la noticia".

En 2018, Sesto publicó el que sería su último álbum, 'Camilo sinfónico'. Se estima que sus ventas superan los 70 millones de copias. Famoso por temas como 'Vivir así es morir' y 'Algo de mí', también compuso canciones para artistas de gran renombre como Miguel Bosé, Ágela Carrasco, Lani Hall o Audrey Landers. El años pasado, el cantante había sido hospitalizado por cálculos renales.