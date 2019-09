La Noche de Mirtha Legrand





Mirtha Legrand comenzó su programa de La Noche de Mirtha haciendo referencia al episodio que vivió el sábado pasado por la noche cuando se refirió con un exabrupto hacia el presidente Mauricio Macri.

Si bien al día siguiente pidió disculpas por sus palabras, en el programa de este sábado retomó la polémica y aseguró: "Nadie me domina ni me maneja, yo digo lo que siento".

"A veces pienso: Macri era un triunfador y ahora se ha transformado en un fracasado", había expresado la conductora y hasta luego bromeó con la frase "Soy un panqueque", haciendo referencia que si bien siempre había manifestado que no invitaría a Alberto Fernández a su mesa, se retractó.

Este sábado, una vez más, Mirtha hizo referencia a lo ocurrido ya que durante la semana recibió muchas críticas tras haberle pedido disculpas al Presidente. "Muchos dijeron que me llamaron para que me rectificara", confesó la diva.

"El fin de semana pasado dije que yo era panquequera. Yo no soy panquequera. Quise hacer un chiste y me salió mal, esa es la verdad. De manera que quiero aclarar que sigo fiel a Cambiemos. Votaré a Macri porque le tengo cariño y simpatía y porque creo que es lo mejor para nuestro país", declaró la conductora.

"Ustedes saben que lo critico y lo critiqué mucho. Pero dije una palabra de la que me arrepentí. Pienso que (Macri) es lo mejor para nuestro país. Mil disculpas… Yo salgo en vivo y de pronto uno dice 'voy a hacer un chiste' y dije 'soy panquequera'. Y no lo soy", añadió.

"Esta semana he sido vapuleada por todos lados. Así que mil perdones si ofendí a alguien, no lo quise hacer. No soy panquequera, soy de un solo matiz, un solo pensamiento y una sola idea. Yo pienso con mi cerebro y también con mi corazón. Y mi corazón me dice que debo votar a Macri, así que lo voy a votar con todo mi cariño y mi amor", dijo.

"Nadie me domina ni me maneja. Me manejo sola. Nadie de producción me maneja, ni del Gobierno, ni del canal. Digo lo que pienso y lo que siento", expresó.

