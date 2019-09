Diego Maradona, REUTERS

Diego Maradona está a punto de volver a dirigir en la Argentina y su llegada a Gimnasia y Esgrima La Plata, como siempre, mueve el avispero del mundo futbolístico. Diego, ya se siente tripero y en La Plata, se mueven los cimientos.

La carrera de Maradona-entrenador comenzó allá por 1994, cuando pagaba su pena por doping en el Mundial de los Estados Unidos. Un grupo empresario le dió la primera chance. Con Carlos Fren como ayudante, Diego se hizo cargo de Mandiyú de Corrientes y palpitó el debut como siempre.

Sin embargo el paso de Diego por Corrientes no fue bueno. Solamente obtuvo el 25 % de los puntos, ganando un encuentro, (3-0 ante Gimnasia de Jujuy) empatando seis y perdiendo cinco partidos.

Noticias relacionadas

Pero una nueva oportunidad estaba cerca de sus manos. Maradona se fue de Mandiyú, luego de empatar sin goles ante Racing. El por entonces presidente de la Academia, Juan de Stefano le trajo una gran propuesta: ser el técnico mientras durara la sanción y una vez cumplida, se pondría la camiseta albiceleste. Pero eso, nunca ocurrió. Diego sólo dirigió dos meses, apenas 11 partidos y se fue tras ganar solamente dos.

Your browser does not support the video element.

Volvió a ser jugador, se calzó otra vez la de Boca con el famoso mechón rubio y con el club de sus amores, se despidió.

Su vuelta al buzo de entrenador, llegó recién en 2008 y puerta más grande. Diego se reencontraba con su gran amor, la Selección Argentina. Tras la salida escandalosa de "Coco" Basile, "Pelusa" se hizo cargo de la mayor y la llevó al Mundial de Sudáfrica 2010, después de sufrir hasta el final y tras desahogarse con todo.

Sin embargo, toda la ilusión que desató Diego, se hizo trizas en Sudáfrica. Tras pasar exitosamente las dos primeras fases, una tarde noche en Ciudad del Cabo, fue testigo de la goleada alemana sobre la Argentina. Cuatro a cero y chau Maradona.

Su vuelta a los bancos de suplentes se produjo un año después. Su destino, Dubai. El Al Wasl le dió la bienvenida y allí permaneció dos temporadas, hasta que los directivos locales decidieron su despedida, según el comunicado oficial, por motivos técnicos y no económicos.

Cinco años mas tarde, Maradona se hizo cargo del Al Fujairah, donde trabajó entre 2017 y 2018, pero en abril, su equipo se quedó a las puertas del ascenso , al no lograr un triunfo como local en la última fecha. Tras el empate, también dieron por terminado su contrato.

Su experiencia final fue muy valorada. En la temporada 2018/2019, dirigió al Dorados de Culiacán. Diego llegó con el objetivo de salvarlo del descenso y no sólo lo logró, sino que además, lo llevó a los partidos definitivos de los torneos apertura y clausura, quedando a un paso de ascender a primera.

Ahora la chance de volver a sentarse en el banco de suplentes lo convoca nuevamente. Los hinchas del lobo, ya se ilusionan y el mundo del fútbol, sonrie otra vez.