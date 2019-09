Presentación de Diego Maradona en Gimnasia La Plata

La presentación de Diego Maradona como director técnico de Gimnasia La Plata dejó detalles imperdibles en un Bosque colmado de gente que cumple el sueño de tener al Diez en el banco de suplentes.

La salida, llena de emoción del Diez, estuvo acompañada por humo azul y blanco, una bandera gigante del Lobo, banderas con la cara de Diego, arengas, lágrimas, y canciones contra Juan Sebastián Verón, el emblema de Estudiantes.

Your browser does not support the video element.

Luego, el astro y el plantel tripero dieron la vuelta olímpica para saludar a todos los presentes y la mitad de La Plata se lo agradeció con creces.

Noticias relacionadas

También hubo tiempo de arengas para sus jugadores y su cuerpo técnico, demostrando que está en un gran momento y va a dejar todo para sacar a Gimnasia de la situación en la que se encuentra.