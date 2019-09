Diego Maradona y Cristina Fernández de Kirchner

La candidata a vicepresidente por el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, presentó su libro Sinceramente en Misiones e hizo referencia a la llegada de Diego Maradona como director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

"La verdad que la gente del Lobo debe estar enloquecida. Yo no soy muy fanática del fútbol, la que sí era fanática era mi mamá, y mi hermana que está exultante", dijo la ex presidenta casi al inicio de la presentación.

Ofelia Wilhelm, que falleció en abril de este año, era conocida por su fanatismo por el club de La Plata. Cuando la salud se lo permitía iba a la cancha para alentar al "Lobo" desde la platea e incluso solía llamar a los directores técnicos para interiorizarse sobre las novedades del plantel profesional.

Luego, Cristina señaló una coincidencia que le hizo recordar su infancia: "Estamos en este estadio que se llama Finito Gehrmann y recién me fui a ver con su esposa al hotel, y yo recuerdo que Finito, además de ser estrella de la Selección Nacional de Básquet, era estrella de Gimnasia y Esgrima La Plata. Me acuerdo cuando iba a verlo, que mi mamá me llevaba a la sede de la Calle 4 entre 51 y 53 en La Plata. Está tan alto como siempre, impresionante. Hoy ha sido un día de recuerdos y de emociones y de reencuentros también, la verdad que estoy muy contenta", comentó.