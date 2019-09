Marcha en Morón a favor de María Eugenia Vidal

Bajo la consigna "no la dejemos sola" y con el hashtag #FelizCumpleMariu, una multitudinaria marcha se llevó a cabo en la plaza San Martín de Morón en apoyo a María Eugenia Vidal en el día de su cumpleaños número 46.

La gobernadora bonaerense se hizo presente en la plaza donde se encuentra la municipalidad y saludó a sus seguidores. Se sacó fotos con ellos y escuchó las palabras de aliento que le dedicaron.

Emocionada y con lágrimas en los ojos, Vidal se abrazó a algunos de los manifestantes y les agradeció por el respaldo en el día de su cumpleaños. Saludó uno por uno a los que estaban contra las vallas de seguridad que habían dispuesto en la plaza.

La marcha en apoyo a la dirigente de Cambiemos es una réplica de la que tuvo lugar en la Plaza de Mayo del 24 de agosto que fue organizada para respaldar al presidente de la Nación, Mauricio Macri.

En la plaza de Morón, los militantes de Cambiemos regalaron banderas argentinas y cantaron consignas a favor del gobierno nacional y del provincial. Además, llevaron carteles con inscripciones de aliento a la gobernadora.

"Defendamos la república" y "sí, se puede" fueron algunas de las consignas que los seguidores de Vidal escribieron en los carteles que llevaron a la plaza. Mientras la saludaban a la gobernadora, cantaban "No estas sola".

En la marcha estuvieron algunos dirigentes bonaerenses de Cambiemos. Se hicieron presentes el candidato a intendente de Avellaneda Luis Otero y la candidata a diputada nacional María Luján Rey. También estuvo el empresario Juan Carlos Blumberg.

La gobernadora recibió el apoyo de sus seguidores a poco menos de dos meses de la elección general y después de haber sufrido una dura derrota frente al candidato del Frente de Todos, Axel Kicillof.