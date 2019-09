Cristina Kirchner en el banquillo de la causa Vialidad, REUTERS

Los ex funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional Héctor Garro y Nelson Periotti serán los primeros en declarar ante el Tribunal Oral Federal 2, en el marco del juicio por fraude en la obra pública que tiene a la ex presidenta Cristina Kirchner como principal acusada.



A partir de la 9:30 se reanudará el juicio luego de dos semanas sin actividad, y no se espera la presencia de la ex mandataria, ya que los jueces le otorgaron la autorización para no asistir hasta la jornada en que será interrogada por asociación ilícita.



Según supo NA de fuentes judiciales, Garro se negará a declarar, mientras que Periotti sí lo hará, aunque se desconoce si contestará preguntas de las distintas partes, entre ellos, los jueces del Tribunal y de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.



En tanto, también puede que se devele el misterio sobre si la ex presidenta va a declarar en este proceso.



De todas formas, el turno de Cristina Kirchner en las indagatorias es el último y se calcula que recién ocurrirá tras las elecciones nacionales del 27 de octubre próximo.



Luego de la larga ronda de indagatorias, el Tribunal empezará a escuchar a los primeros testigos y, de acuerdo al cronograma que plantea audiencias cada lunes, la duración total del juicio podría extenderse hasta fines de 2020, cuando los jueces estén en condiciones de leer el veredicto.



En la última audiencia, los magistrados Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu rechazaron casi todos los planteos de nulidad y de postergación de juicio que habían presentado las defensas.



Entre los trece acusados por el caso que también tendrán su turno para declarar en indagatoria se encuentran el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas, José López, y el empresario Lázaro Báez, a quien se habría favorecido con el otorgamiento de las licitaciones.