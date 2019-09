El español Rafael Nadal, dos del ranking mundial, conquistó este domingo su cuarto Abierto de Estados Unidos y se colocó a un Grand Slam del récord de 20 que sostiene Roger Federer.



El mallorquín de 33 años, que este año ganó Roland Garros y fue finalista en Australia, se impuso al ruso Daniil Medvedev en difícil partido a cinco sets que terminó con parciales de 7-5, 6-3, 5-7 y 6-4 en 4 horas y 50 minutos.



Con el título de este domingo, Nadal quedó a un título del récord de cinco US Open que mantienen Federer, Pete Sampras y Jimmy Connors.



La "bestia", la "máquina", el "león": todos calificativos que calzaron en el juego del español de 33 años, que disputaba su vigésima séptima final de Grand Slam y la quinta en el campeonato de cancha dura en Nueva York, pero al frente tuvo a un Medvedev aguerrido, lejos del muchacho que cayó en agosto ante Rafa en Montreal, forzando el cuarto y quinto set después de estar 2-0 abajo en el marcador.

Your browser does not support the video element.

Al terminar, Nadal se lanzó al piso emocionado, escondiendo entre las manos las emociones de este partido que se quedó corto por cinco minutos de la final más larga en la historia del US Open. Luego dejó que todos vieran sus lágrimas mientras veía un video con todos los triunfos de su larga y exitosa carrera.

Noticias relacionadas

Your browser does not support the video element.

"Estoy muy emocionado", dijo antes de recibir el trofeo de las manos de Rod Laver, único hombre en ganar los cuatro títulos del Grand Slam en el mismo año en dos ocasiones (1962 y 1969).

"Ha sido un honor jugar frente a ustedes, fue una de las noches más emocionantes de mi carrera. El aliento de ustedes fue increíble", comentó.

"La energía en este estadio fue increíble, gracias por todo lo que han dado", expresó.

"Esta victoria es muy importante debido a la forma en que se llevó a cabo el partido, estaba nervioso y ha sido un partido loco. Estoy emocionado", manifestó.



"A la comunidad latina, muchas gracias, jamás me habéis fallado", dijo al final en español.

Your browser does not support the video element.

GENTILEZA TWITTER @USOPEN

El español, el Rey de la Arcilla, demostró que es un maestro de las canchas duras esta quincena en Flushing Meadows en Nueva York, pero tuvo que entregarse a fondo casi cinco horas para vencer al ruso Medvedev y llevar su cuenta de Grand Slam a 19, uno menos que Federer.

El zurdo de 33 años se convirtió en el segundo campeón de más edad del US Open en la era profesional, detrás del australiano Ken Rosewall, que tenía 35 años cuando levantó el título en 1970.

Si bien en la competencia de mujeres han aparecido cuatro ganadoras diferentes de Grand Slam esta temporada, la vieja guardia de Nadal, Federer y Novak Djokovic continúa gobernando el juego masculino, repartiéndose los últimos 12 majors.