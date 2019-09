Agentes de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires se manifestaron en la mañana del lunes en la zona del Obelisco en reclamo de justicia por los dos compañeros atropellados por un conductor que evadió el control de alcoholemia.



Cinthia Choque murió en el acto, mientras que Santiago Siciliano se encuentra internado en estado crítico en el Hospital Fernández. Los trabajadores de tránsito ya habían marchado en la noche del domingo.



Sin cortar el tránsito, aprovecharon cada detención de los conductores, obligada por la luz roja de los semáforos, para ocupar la senda peatonal con carteles alusivos al reclamo de justicia por la muerte de Cinthia y por el grave estado de Santiago.



El hecho se produjo alrededor de las 3:30 en la esquina de la Avenida Figueroa Alcorta y la calle Tagle, en el barrio porteño de Palermo, donde el conductor del Volkswagen Passat azul oscuro evitó frenar en un control y embistió a los agentes.

Los agentes atropellados

Según informó el titular del SAME Alberto Crescenti, cuando llegaron las primeras ambulancias la agente ya estaba muerta sobre el asfalto.



"La mujer murió en el acto producto del impacto, no se pudo hacer nada", indicó Crescenti, que agregó que además del inspector trasladado al Hospital Fernández, hubo otros dos agentes que formaban parte del mismo control y que fueron derivados al hospital Rivadavia con una crisis nerviosa.

Tras arrollar a los efectivos de tránsito, el automovilista se escapó.



Personal de la Policía de la Ciudad halló momentos después el vehículo en cuestión en la calle Silvio Ruggeri al 2800, también en el barrio de Palermo.



Sus compañeros se movilizaron este domingo por la tarde hasta el Fernández, vistiendo sus uniformes, en señal de apoyo a Santiago y a su familia, que no se mueve del lugar esperando novedades. Luego, por la noche, trasladaron la manifestación hacia el Obelisco.