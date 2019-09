Uno de los invitados al “Almorzando con Mirtha Legrand” del domingo fue el periodista Mario Massaccesi, quien vivió una tensa situación al aire al ser cuestionado por la conductora sobre un tema muy personal.



Sentado en la mesa de la diva, Massaccesi relataba parte de su pasado, recordando algunas cuestiones de visitas pasadas al programa. "Una vez, aquí sentado, dijiste que tenías un secreto que jamás le habías dicho a tu familia… ¿Seguís sin confesarlo?", preguntó Mirtha introduciendo un tema que había quedado en el olvido.



Massaccesi decidió responder de manera sencilla sin darle más importancia: "No me gusta la palabra confesión. Es una situación muy dolorosa que viví, muy fea, que lógicamente ha marcado mi vida".

Sin embargo, la diva no quiso cambiar de tema y le preguntó: "¿Fuiste violado?". Muy calmo, Massaccesi solo atinó a responderle: "No lo voy a decir. Nunca lo voy a decir, fue mucho más que eso. Fue dramático. Y tengo el respeto de mi familia".

Noticias relacionadas

“Yo salí solo y huí hacia adelante con este sueño, yo sabía lo que quería hacer en mi vida. Siempre digo que el periodismo me salvó de todas las maneras que una persona se pueda salvar. Tenía muy claro a dónde tenía que ir. Entonces no me quedé en el drama", añadió el periodista y continuó: "Bueno, es que trabajé mucho para poder sanar el dolor".

Your browser does not support the video element.

GENTELIZA A CANAL 13

"Yo me ocupé sobre todo de ser feliz: trato y soy feliz cada instante de mi vida, aún en aquellos momentos desagradables. Toda la felicidad que he vivido, sobre todo desde los 33 años a esta parte, ha compensado el dolor que tuve cuando era chico, adolescente y joven”.



Mirtha se disculpó con el periodista. "Perdón si te pregunté algo que te molestara", le dijo la conductora, asegurando que hay que saber cuándo pedir disculpas y haciendo un paralelismo con su pedido de perdón de la semana pasada, luego de afirmar que Mauricio Macri "se ha convertido en un fracasado".