Eugenio Veppo, periodista que eludió un control de alcoholemia y mató con su auto a una agente de tránsito y dejó herido a otro, deberá "declarar antes del mediodía", de acuerdo a lo expresado por su abogado defensor.



José Luis Ferrari habló en comunicación telefónica con CANAL 26 en el ciclo "De 10 a 12". "Se comunicaron conmigo a las 15:00, le sugerí al padre que se entregue y accedió. Se entregó y luego se sometió a los exámenes correspondientes que dieron negativo. Se le extrajo sangre, entregamos el celular y quedó a disposición del juzgado", comentó.

Respecto a su defendido, manifestó: "El acusado sabe que se mandó un macanón, no supo como manejarlo. Los fines de semana estoy acostumbrado a recibir este tipo de consultas".

"Si me decían más temprano del caso, le hubiese dicho lo mismo. Si pretendo construir un buen concepto del imputado, lo primero que debo hacer es ponerlo a disposición", aseveró.

Noticias relacionadas

Your browser does not support the video element.

Respecto al futuro judicial de Veppo, dijo: "Tiene 10 días para definir su situación procesal, en principio creo que se podría pedir procesamiento sin prisión preventiva".

"Iba acompañado de un amigo, todavía no declaró pero el juzgado ya está en conocimiento", cerró.