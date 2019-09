NÉSTOR PERIOTTI, EX FUNCIONARIO DE VIALIDAD

Héctor Garro, ex jefe de Vialidad Nacional en la provincia de Santa Cruz, negó hoy haber adjudicado licitaciones viales al empresario Lázaro Báez, en el marco de la causa por presunto fraude en la obra pública.



El ex funcionario defendió así su inocencia en el comienzo de las indagatorias a los 13 acusados en el juicio en el que se investiga este hecho, a las cuales no asistió la ex presidenta Cristina Kirchner, también procesada.



"Es falso totalmente que yo haya adjudicado 52 obras a las empresas de Báez. Fui presidente de octubre de 2005 a marzo de 2006, cinco meses, por lo que nunca pude haber participado de ninguna adjudicación", sostuvo Garro en su breve indagatoria.



En su indagatoria, Garro detalló todas las obras que se concedieron cuando habían pasado entre dos y cinco años desde que dejó el cargó.



Tras la indagatoria de Garrro, siguió el turno de Nélson Periotti, quien detalló sus antecedentes en la función pública y dijo que cuando pasó del cargo de presidente de Vialidad provincia de Santa Cruz a nivel nacional, llegó sólo sin ningún funcionario "amigo".



"Nunca me enteré que se había conformado esa empresa" en 2003, dijo en torno a Austral Construcciones, la nave insignia de Báez y la que fue favorecida con licitación en obra pública: "recién aparece con Vialidad Nacional en agosto de 2006 por una bora", recordó el exfuncionario acusado.

