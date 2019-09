El periodista, llamado Eugernio Veppo, asegura que no vio a los agentes atropellados y que no entiende lo que pasó, según su abogado, Juan José Ferrari, quien indicó, en declaraciones a la prensa, que por el momento se abstendrá de pedir su excarcelación.



Esta tarde declarará este mediodía ante la jueza Yamile Bernan, subrogante del Juzgado Criminal y Correccional 13.



Por el impacto, la agente Cinthia Choque, de 28 años, murió en el acto, mientras que su compañero de trabajo, Santiago Siciliano, de 35, resultó herido de gravedad y permanecía internado en el Hospital Fernández.



Veppo escapó de manera inmediata y más tarde la Policía de la Ciudad encontró su vehículo en la calle Silvio Ruggieri al 2800.



Según las fuentes, el auto tenía golpes en el parabrisas, el capó, el guardabarros y la parrilla, todo del lado del acompañante.

MOMENTO EN EL QUE VEPPO ATROPELLA A LOS AGENTES



"Él refiere que cuando se abrió a la derecha se encontró con la humanidad de los agentes de tránsito y después no supo manejar la situación", explicó el abogado, en torno a la posterior fuga del lugar de su cliente.



"Queremos que el asesino al volante vaya preso, y el otro reclamo es por las condiciones de trabajo. Cinthia (Choque, la joven agente fallecida) hace seis años que era monotribustista", indicó uno de los manifestantes.



El conductor que atropelló y mató a una agente de tránsito en Palermo se entregó en la tarde del domingo y quedó detenido y a disposición de la Justicia en la Comisaría Comunal 1.



El brutal incidente se produjo en la noche del sábado último cuando el productor y cronistatelevisivo Eugenio Veppo, de 31 años, conducía de forma imprudente por la avenida Figueroa Alcorta, a la altura de Tagle.