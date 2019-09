Candelaria Tinelli (Lelé)

Con cada publicación, Candelaria Tinelli (Lelé) va subiendo la apuesta en Instagram. Esta vez, la hija de Marcelo Tinelli subió una foto semidesnuda con unas orejitas de "coneja" al mejor estilo Playboy.

La foto de la IT girl como una "playmate" enloqueció a sus seguidores en Instagram. El posteo logró más de 135 mil "me gusta" y 900 comentarios en tan solo pocas horas. Sus pechos están tapados por dos emojis de "conejos" que permiten que no se vea más de la cuenta.

Lelé subió la temperatura subiendo esta foto que asombró a los más de 3 millones de seguidores de Instagram, luciendo solo una bombacha de encaje frente al espejo y jugando a ser una nueva conejita.

