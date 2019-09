MarceloTinelli dio comienzo a una nueva semana del Súper Bailando con una novedad: como Fede Hoppe perdió su vuelo de Nueva York y no llegó al programa, el Chato Prada estuvo en el estudio realizando su función.

Mientras Leticia Brédice-Fernando Bertona y Ailén Bechara-Cae esperaban la definición del voto telefónico que quedó pendiente del viernes, Flor Vigna y Facu Mazzei levantaron el telón del octavo ritmo del certamen, el cha cha pop, con una coreografía de “Sucker”, de Jonas Brothers.

Noticias relacionadas

Facundo Mazzei y Flor Vigna

En la previa, Flor se refirió a su romance con su coach, Mati Napp, y contó: “Lo que más me gusta de él es que me hace reír. Es una persona que saca lo mejor de todos”. En la ronda de devoluciones, Ángel De Brito (voto secreto) aseguró: “Son uno de mis equipos favoritos. Flor está haciendo su mejor Bailando. Fue muy sexy la coreo y estuvo buenísima. Me encantó”. Carolina “Pampita” Ardohain (8) sostuvo: “Me faltó un poco el paso básico. Me gustó mucho el truco final. En este ritmo voy a ser muy exigente porque es de los que más me gustan”. Florencia Peña (10) enfatizó: “Están en un nivel difícil de superar. Lo que has crecido, Flor, es impresionante. Sos una gran laburante, te merecés estar en el lugar que estás”. Marcelo Polino (6) hizo un pedido de BAR y apuntó contra Facu por haberlo cuestionado como jurado. “Te falta carisma”, disparó. Facu recogió el guante y, en medio de una tensa discusión, recordó cuando lo criticó por cantar: “Sos malo, sos hiriente. Yo no me meto con tu trabajo”. Luego el periodista opinó sobre la coreo: “Me gustó. Flor, sos una bomba”.

Por su parte, Flavio Mendoza afirmó: “Este es el trío del Bailando. Punto para arriba”. Para Laura Fidalgo, la coreo estuvo “divina”, razón por la que también elevó el puntaje, al igual que Aníbal Pachano, quien valoró especialmente la precisión. Total: 27 puntos.





Debido a que Cristian Ponce fue operado de apendicitis, Mora Godoy bailó con Hernán Giménez el tema “S&M”, de Britney Spears y Rihanna. “La defendí a Sofi (Morandi) porque me encanta lo que hace”, dijo antes de la performance Mora, sin querer confrontar con Laura Fidalgo. “No me convenció del todo lo que hicieron. Quizás les faltó más ensayo, que se conocieran un poco más”, observó De Brito (voto secreto) a la hora de los puntajes. “A mí la coreo me gustó, pero el paso básico todavía no lo veo exacto. No se desanimen”, avisó Pampita (5) antes de sorprender con su nota. “A mí me gusta mucho este trío, pero esto no fue lo que más me gustó de Mora. Volví a ver esa rigidez que tanto le pedimos que afloje”, reconoció Flor (6). “Yo también noté la rigidez. No fue malo, pero tampoco fue lo mejor que vi”, cerró Polino (4).