Ivana Nadal

Ivana Nadal estuvo de invitada en el programa de Pampita Online, y allí contó que fue acosada por un hombre cuando ella era chica.

Su relato comenzó diciendo: "Yo estaba yendo a hockey, tenía 14 años, y una persona me dio una tarjeta diciéndome que tenía que ser modelo. Me fui, lo hablé con mi familia y les dije que quería probar. Fui a hacer fotos, una especie de book, y como había ido con mi mamá y mi abuela les dijo que se vayan a tomar un cafecito a la esquina. Mi mamá no quería, pero él les dijo que era para que yo esté tranquila y no me inhiban".

"Estaba haciendo las fotos y en un momento me dice que íbamos a buscar otra locación que quedaba dos pisos más arriba. En el ascensor subimos un piso y lo traba. '¿Qué hacés?', le digo y ahí es cuando me dice 'el medio se maneja de una forma que capaz todavía no conozcas, pero si vos querés llegar a algún lado me tenés que dar un beso'. ¡Yo tenía 14 años!", agregó Nadal.

Noticias relacionadas

En ese momento Ivana con 14 años le respondió al hombre mayor: "Le dije '¿estás seguro de lo que me estás planteando?' y ahí es cuando me dice que sí, que sabe cómo son las cosas, que desfiló en París y se puso una agencia. Le dije que me sentía incómoda con la situación, que me quería bajar, que destrabe el ascensor que quería bajarme. 'Vos me tenés que dar un beso, no te lo estoy preguntando', y el chabón se me venía encima"

"En un momento lo empujo, medio llorando, angustiada, diciéndole 'me quiero ir' y 'no quiero empezar a gritar'. Entonces, enojadísimo con cara de asesino, me dice '¡pendeja, no vas a llegar a ningún lado!'", contó sobre cómo terminó aquella situación de la cual pudo escapar y años después contar en el living de Pampita.