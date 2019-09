Gustavo Martínez, taxista que llevó a Eugenio Veppo a su casa, Canal 26

Gustavo Martínez, taxista que llevó al periodista Eugenio Veppo hasta su casa luego de que atropellara y matara a una agente de tránsito en Palermo, declaró ante la Justicia y aseguró que el joven estaba acompañado por una mujer y un hombre y que durante el viaje no hablaron: "Iban en silencio, eso fue lo único que me llamó la atención".

El chofer aseguró que los pasajeros no parecían nerviosos y que le pidieron cambiar el destino durante el viaje.

Your browser does not support the video element.

"El único diálogo fue la directiva, el cambio de directiva llegando a las inmediaciones de av. Libertador y Monroe y siempre me habló él (por Veppo)", señaló el conductor.

Noticias relacionadas

“No recuerdo dónde subieron. Me pidieron en primera instancia que los llevara a Libertador en Monroe. Llegando a las inmediaciones, la misma persona me cambió la directiva, (me pidió) que cruzara Libertador y diera la vuelta por Blanco Encalada. Tomé Monroe, cruzo Libertador, cuadra y media, desdienten las tres personas, yo me quedo dos o tres minutos ahí y veo que los tres se dirigen a un edificio, caminando de forma normal”, declaró ante la prensa.

El traslado se produjo luego de que Veppo abandonara el auto Volkswagen Passat azul en Silvio Ruggieri al 2800, a unas 12 cuadras del lugar donde atropelló y mató a Cinthia Choque y dejó malherido a Santiago Siciliano.