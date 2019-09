Tini Stoessel recibió un sorprendente halago de Lali Epósito en las redes sociales y generó mucha sorpresa entre los fanáticos de las cantantes.

A pesar de que las separan varias diferencias, tienen otras tanta en común. Pero parece que todos estos enfrentamientos quedaron atrás y hoy las dos celebran su éxito internacional.

Lali decidió ayer darle una mano a su colega y publicó una historia de Instagram donde se la ve escuchando Fresa, el nuevo single de Tini.

Pero este accionar de Espósito quizás sea el presagio de algo muy grande para las artistas. Es que hace tan solo dos días, la novia de Sebastían Yatra confesó que le encantaría hacer un tema junto a su colega.

"No hablamos directamente, pero no estamos cerradas en ningún momento de compartir algo. Sería increíble", contó Tini en dicho mano a mano.