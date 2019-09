Robert Pattinson, el Batman de 2021.

El director Matt Reeves tendrá a Robert Pattinson como el Murciélago más famoso del cine: Batman.

La película llegará a los cines recién en 2021, pero los rumores siguen estando alrededor de qué sucederá en la cinta. La historia se desarrollará en un momento en que todos los enemigos más feroces de Batman ya se han presentado y andan desbocados por Gotham City. Como ya se filtró en un primer momento, este Caballero Oscuro tendría una vertiente más detectivesca, y deberá investigar a cada supervillano de Gotham porque todos son sospechosos. Así es como Richtman describe la trama.

Michael Keaton, el Batman de 1989 y 1992.

"Batman explorará un caso de detectives: cuando la gente comienza a morir de manera extraña, el superhéroe se adentrará en el oscuro mundo de Gotham para encontrar pistas y resolver el misterio / conspiración relacionada con la historia y los criminales de Gotham City. En la película, todos los villanos están en activo, de forma similar a los cómics y a las series y películas. La película tendrá múltiples villanos y todos son sospechosos", revelan las fuentes de la producción.

Noticias relacionadas

Se rumorea que aparecen tantos villanos diferentes en 'The Batman'. El Pingüino, Enigma, Gatúbela o Luciérnaga se han mencionado últimamente como posibles personajes que podrían aparecer en la película. Reeves ha expresado previamente su deseo de presentar 'The Batman' como una historia de detectives más negra que una típica película de superhéroes, que también se ajusta con la descripción de la trama dada por Richtman. En este momento, parece que el plan para 'The Batman' es que la película sea autónoma en su propio universo sin conexión con 'Joker' o el resto de las películas del DCEU, y potencialmente podría comenzar una nueva saga propia si alcanza el éxito adecuado.

Ben Affleck, el Batman de 2016 y 2017.

Por su parte, el periodista de Collider, Jeff Sneider también informó que se rumoreaba -como decíamos al inicio- que la primera opción para interpretar al comisario James Gordon al actor de 'Moonlight', Mahershala Ali. Según Sneider, Reeves se estaba imaginando a Ali como el hombre encargado de encender la señal del murciélago cada vez que Gotham City necesita al Caballero Oscuro. Pero, como señala el periodista, parece mucho menos probable que ocurra en este punto, tras la inclusión de Ali en Marvel para el próximo reboot de 'Blade'. Y asumir dos roles en dos grandes franquicias de cómics al mismo tiempo podría ser algo casi imposible para el actor, de modo que probablemente veremos a otro actor en la piel del policía, por mucho que la idea de ver a Ali en el papel es una elección de lo más interesante.

'The Batman' se estrenará en los cines el 25 de junio de 2021.