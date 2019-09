Santiago Lara dice ser hijo de Diego Maradona.

La historia de Diego Armando Maradona siempre da que hablar. En medio de su regreso a la Argentina como técnico de Gimnasia de La Plata, apareció un joven que afirma ser su hijo. Se trata de Santiago Lara, supuesto hijo no reconocido del ex futbolista, quien estuvo en el piso de "Intrusos", América.

Allí, el joven contó por primera vez su historia: "A los 13 años me enteré que podía ser hijo de Maradona, cuando me enteré me quedé en shock".

¿Cómo surge la teoría de la paternidad? "Mi mamá y Maradona se conocieron por Ferrito. Me invitaron a la tevé italiana para contar mi historia", agregó el joven.

En cuanto a la historia, José Núñez, abogado del joven, explicó en el programa que conduce Jorge Rial: "Queremos conseguir la filiación de Santiago. Morla dijo que había otro posible hijo de Maradona".

Santiago tiene 18 años y es oriundo de La Plata. Hace años su madre inició acciones legales para que el ex campeón del mundo lo reconozca, pero no prosperaron. Hoy con la llegada de Maradona a Gimnasia, la figura de Santiago apareció en los medios televisivos.

Se sabe sobre su historia que a fines de 2014, Natalia Garat, la mamá de Santiago, había iniciado la demanda por filiación. La causa se diluyó con su fallecimiento en 2015 como consecuencia de cáncer.

Hoy, el joven, siendo mayor de edad, reflotó el reclamo y puso un abogado para que siga adelante con la causa.