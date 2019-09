PYMES ARGENTINAS

El anuncio del pago de un bono para trabajadores privados cayó por sorpresa en el sector empresario, quienes pusieron en duda la posibilidad de afrontarlo.

Desde distintas cámaras empresarias aseguraron que no están en condiciones de pagar, aunque reconocieron la "urgencia" de los trabajadores.

En ese contexto, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aseguró que "la mayoría de las pymes no están en condiciones de pagarlo" y pidió al Gobierno una "compensación" a empresas.

"La situación es crítica para la mayoría de las pymes. No estamos en condiciones de pagar, a pesar de que los trabajadores lo necesitan con urgencia", expresó Pedro Cascales secretario de prensa de la entidad a Perfil.

En tanto, Jorge Sorabilla, expresidente de la Fundación Pro Tejer, dijo que "es un tema complejo porque convive la necesidad económica de los trabajadores con la realidad económica de la mayoría de las empresas que no pueden pagarlo".

"El Gobierno no puede imponerle a las empresas un sobrecosto que no podrán pagar mediante un acuerdo de cúpulas. Seguramente quedará a criterio de cada empresa, si está en condiciones de hacerlo lo hará", agregó al mismo medio.

"No estamos discutiendo si la aspiración es legítima. Los bonos no son pagables y la pyme no lo puede afrontar, es un tema serio porque estamos defendiendo empresa y empleo con lo que podemos", sostuvo Daniel Funes de Rioja en diálogo con FM Milenium.