Leticia Brédice, Bailando 2019

Marcelo Tinelli abrió el programa junto a las dos parejas que habían quedado a la espera de la definición telefónica: Léticia Brédice-Fernando Bertona y Ailén Bechara-Cae. De entrada, se develó que, por decisión de la gente, con el 60.83% de los votos, Ailén y Cae siguen en el Súper Bailando, y Leticia y Bertona resultaron eliminados.

La pareja eliminada intentó recrear un videoclip de Madonna y Maluma, pero cosechó muchas críticas y pocos elogios. Esa noche, Leticia Brédice y Fernando Bertona hicieron la coreografía del clip "Medellín", acompañada por su coach, Yanil García y cinco bailarines invitados pero no alcanzó para quedarse.



En la continuidad del nuevo ritmo del certamen, el cha cha pop, que según anunció Marcelo tendrá doble eliminación, Karina “La Princesita” salió a la pista junto a Damián García para bailar, y también cantar,” Señorita”, de Shawn Mendes y Camila Cabello. Antes del baile, el BAR y el jurado discutieron criterios de evaluación. “Todos son muy objetivos”, concilió la cantante. Luego, Ángel De Brito (voto secreto) encabezó la ronda de devoluciones con elogios: “Karina tiene mucho carisma. Me gusta esta actitud de animarse. Cantó muy lindo. Este es un ritmo dificilísimo, pero estuvieron muy prolijos”. Carolina “Pampita” Ardohain (6) destacó: “Vemos una Karina totalmente distinta. Segura en la pista y con mucho acting. Todavía hay que trabajar los pies, pero estuvo bastante bien”. Florencia Peña (9) también hizo hincapié en el cambio de Karina: “Lo que te has empoderado como mujer es impresionante. Y eso se traduce en el baile. Estás bailando hermoso. Los tres están haciendo un gran trabajo”. En tanto, Marcelo Polino (6) solicitó la opinión del BAR y enfatizó: “Qué maravilla cuando hay una estrella. Eso es tener carisma y ser una número uno”. A su turno, Flavio Mendoza consideró que Karina “está aprendiendo y mejorando todo lo que no tenía”, y subió un punto “por amor”. A Laura Fidalgo le encantó “la actitud” pero corrigió la pisada, razón por la que mantuvo la nota. Y Aníbal Pachano comentó: “Lo que más me gusta de Karina es esa actitud de crecer. Punto para arriba”.

En segundo turno, El Polaco y Noelia Marzol realizaron una coreografía basada en el tema “Let´s get loud”, de Jennifer Lopez. El cantante contó con el apoyo de su novia, Barby Silenzi, quien le pasó factura por haber dicho en la gala anterior que se había “confundido” con Noelia: “Eso lo decís con tus amigos, no públicamente”.

Noelia echó más leña al fuego revelando: “Yo era la futura chonga. A mí me tiraba la boca”. Consultada por Marcelo si autorizaba a su novio a “tirar la boca”, Barby aclaró: “Libremente no, conmigo quizás sí”. A la hora de los puntajes, De Brito (voto secreto) hizo un pedido de BAR y señaló: “Noelia la rompió, todo lo contrario de El Polaco, que prácticamente no hizo nada. No me convenció”. Pampita (6) también valoró el trabajo de Noelia: “Fue una cosa de locos, espectacular. La cadera de El Polaco todavía no la veo. Pero voy a darles un punto más por cómo la remó Noelia”. Flor (9) afirmó: “A mí me gusta mucho la pareja de El Polaco y Barby. Son libres y desde ahí se van a entender. Lo que hizo Noelia hoy fue extraordinario. El Polaco pasó desapercibido y eso también fue inteligente. Yo la pasé bomba, me encantó”. Por el contrario, Polino (1) fue lapidario: “Me hubiese gustado que venga sola Noelia. El Polaco fue un desastre, la estorbaba. El punto es para ella”. Para Flavio, Noelia estuvo “impresionante”, pero mantuvo la nota porque “faltó un poco más de El Polaco”. Laura opinó igual y también dejó el puntaje intacto, mientras que Pachano fue más indulgente: “El Polaco estuvo ‘robotino’, pero la pudo sostener en los momentos en que la tuvo que sostener. Yo voy a agregar un punto por Noelia”.





Luego de ser suplantada por su hermana, Vanina, ya recuperada de su lesión, Silvina Escudero retornó a la pista para hacer una performance del tema “Bailar”, de Deorro y Elvis Crespo. “¿Estás separada?”, le preguntó Marcelo en la previa. Silvina se hizo la desentendida, pero su bailarín confirmó que hubo celos por la manera en que él la agarraba durante las coreografías. Luego, De Brito (voto secreto) fue más directo: “¿Por qué te separaste?”. Y Silvina se sinceró: “Es muy difícil explicar algo que yo no tengo muy claro. Es un mix de cosas. Hoy priorizo mi vida personal”. En relación al baile, el periodista agregó: “Me encantó. Silvina venció el miedo después de la lesión”. Pampita (9) también repartió halagos: “Me encantó el regreso de Silvina. Volvió con mucha energía, con un fuego total. Hubo muchos pasos y la coreo no estuvo recargada. Fue una de las mejores”. Flor (9) remarcó: “Es hermoso volver a tenerte, Silvina. Me gustó mucho lo que hicieron, técnicamente fue tremendo”. Por último, Polino (6) concluyó: “A Silvina la conozco desde que era chiquita. Ahí pasó algo, entre ella y su bailarín pasó algo. Estuvieron divinos”.