El atentado del 11 de septiembre en las Torres Gemelas en el World Trade Center, es considerado como una de las peores tragedias del siglo XXI; a ello, varias producciones, que podemos encontrar en Netflix, retratan algunas historias nos permiten conocer a mayor profundidad detrás de aquel ataque terrorista.

Con un amplio catalogo series y películas, Netflix nos presenta una lista de alternativas acordes al atentado del World Trade Center.

Reign Over Me

Es una película protagonizado por Adam Sandler, y cuenta la historia de Charlie Fineman, un sujeto que perdió a su familia en los ataques terroristas del 11 de septiembre. Al encontrarse con un viejo amigo en la Universidad, y ambos se darán fuerza para continuar con sus vidas.

The last secrets of 9/11 (2014)

Un grupo de científicos forense trabajan en un laboratorio espacial para darle paz a los familiares de la victimas del atentado terrorista en las Torres Gemelas, además muestra el desarrollo de nuevos métodos para identificar el 60 % de los restos. El documental dura 44 minutos.

9/11: Truth, Lies and Conspiracies

Este documental revela historias secretas del atentando terrorista, ya que para muchos, hay informaciones que son retenidas y escondidas por el mismo gobierno.

La noche más oscura

Ganó un premio Óscar a la Mejor Película el 2013, y trata sobre la búsqueda mundial de Osama Bin Laden, el terrorista que ocasionó la destrucción de la Torres Gemelas en New York.

Fahrenheit 9/11 Michael More

Fahrenheit 9/11 es una película documental estrenada en 2004 y dirigida por el cineasta estadounidense Michael Moore. Trata sobre las causas y consecuencias de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, haciendo referencia a la posterior invasión de Irak liderada por ese país y Gran Bretaña. Además, intenta determinar el alcance real de los supuestos vínculos entre las familias del presidente de los Estados Unidos en el momento de los atentados, George W. Bush, y los Bin Laden, acaudalada familia de Osama bin Laden.