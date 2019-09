Yolanda Andradre y Thalía

Luego de que Yolanda Andrade revelara que la actriz Verónica Castro fue la pareja con la que se casó en Amsterdan y la madre de Christián saliera a desmentirla asegurando que no es ella si no otra persona, nuevos rumores señalan a Thalia como el otro amor de la conductora.

Varias rumores han surgido sobre la supuesta relación que la conductora Yolanda Andrade aparentemente sostuvo con la artista Thalía. Esta nueva teoría, informaron, que surgió de ciertas declaraciones del diseñador Mitzy quién relacionó a la artista a este escándalo protagonizado por Andrade y su supuesta boda.

De acuerdo a los detalles revelados, fue en el programa de televisión "El Gordo y la Flaca" de México fue el diseñador Mitzy quién señaló la relación de una gran amistad entre Thalía y Yolanda Andrade hace tiempo y pese a que hubo algunos malos entendidos después se reconciliaron y volvieron a ser amigas. El diseñador habló sobre que Thalía podría ser el amor oculto de la polémica de Yolanda Andrade y la misma con la que se habría casado muchos años atrás.

Años después, Thalía contraería con Tommy Mottola, Yolanda Andrade fue cuestionada por Juan Jose Origel en su programa refiriéndole que su gran amiga no la invitó a la boda. "Habría que preguntarle a Thalía, no sé si son los 100 mil dólares que le presté y no me pagó, pero me gustaría saber si le contaría a su marido de nuestra gran amistad”, dijo en un medio Yolanda Andrade.

Yolanda habló sobre el tema en varias notas y se refirió que la mujer con la que se casó es muy famosa en México, "querida por muchos y con dos hijos". Cualquier otra artista posiblemente pudo haber sido relacionada, sin embargo, Yolanda mencionó el nombre de Verónica Castro en sus declaraciones.

Las versiones sobre quién de las actrices fue realmente con la que Yolanda se casó en Amsterdam aún están en el aire ya que mientras una niega haberse casado con la conductora y que todo no pasa de ser solo bromas, (Verónica) Yolanda la llamó mentirosa por Twitter y dice tener pruebas entre videos y fotos que probarían la relación con Verónica Castro.