Incidentes entre manifestantes y la Policía.

Movimientos sociales se juntaron en distintos puntos de la Avenida 9 de Julio previo al acampe de 48 horas frente al Ministerio de Salud y Desarrollo Social en pedido de la emergencia alimentaria. Pasadas las 16 horas se registraron incidentes entre manifestantes y la Policía.

Se registraron corridas y hay heridos en el lugar. De inmediato se realizó un cordón policial.

La Policía de la Ciudad detuvo esta tarde a un integrante de los movimientos sociales en medio de los incidentes que se generaron cuando los efectivos desalojaron los carriles del metrobus a la altura de 9 de Julio y Belgrano.

Acampe e incidentes.

Video incidentes: El Destape

Así lo confirmaron fuentes policiales, luego del enfrentamiento entre la fuerza y los manifestantes que intentan acampar por 48 horas frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social. Dos efectivos y dos manifestantes resultaron heridos.

En horas de la tarde los movimientos sociales insistían en que se quedarán en el lugar. La tensión se mantenía porque la Policía tiene la orden de garantizar "la libre circulación" del transporte público por el metrobus.

EL OPERATIVO

En medio de un fuerte operativo de seguridad, efectivos de la Policía de la Ciudad arribaron esta tarde a las inmediaciones de 9 de Julio y Belgrano para despejar el acampe de movimientos sociales, que denunciaron "heridos y detenidos" tras los incidentes.

Escenas de máxima tensión se registraron entre los manifestantes y la Policía, que lanzó gases lacrimógenos frente al Ministerio de Desarrollo Social.

Corridas en la 9 de Julio.

"La represión nunca solucionó nada", aseguró Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, quien denunció que hubo "heridos y detenidos".



Tras los incidentes, los efectivos colocaron un cordón para evitar que se ocuparan los carriles del metrobus.



"Vamos a hacer el acampe y plantearle a la ministra (Carolina Stanley) que abra la mesa de diálogo. ¿Dónde están los encapuchados? Han tirados gases y palos contra gente desarmada y sin caras tapadas", enfatizó Belliboni en declaraciones a la prensa.

Un herido en medio de los disturbios.

ACAMPE DE 48 HORAS

A una semana de la medida de fuerza que duró 24 horas, organizaciones como Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el Polo Obrero, entre otras, se congregaban en distintas esquinas de la tradicional avenida porteña.

Marcha de organizaciones sociales en el centro porteño, Canal 26

Ante la movilización, el tránsito en el centro porteño se veía colapsado desde primeras horas de la mañana.

El acampe se inició el acampe por 48 horas frente a la sede del Ministerio de Salud y Desarrollo Social en reclamo por aumento de partidas alimentarias, actualización de los montos que se abonan a los beneficiarios de planes sociales y ampliación de esos programas, entre otros puntos.

Cerca del mediodía de este miércoles, se concentraba la manifestación y se anunciaba el acampe de 48 horas en pedido de la emergencia alimentaria.