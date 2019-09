Marcha de organizaciones sociales en el centro porteño, Canal 26

Movimientos sociales comenzaban a juntarse en distintos puntos de la Avenida 9 de Julio en la previa al comienzo del acampe de 48 horas que realizarán frente al Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

A una semana de la medida de fuerza que duró 24 horas, organizaciones como Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el Polo Obrero, entre otras, se congregaban en distintas esquinas de la tradicional avenida porteña.

La intención es comenzar a las 15:00 un acampe por 48 horas frente a la sede del Ministerio de Salud y Desarrollo Social en reclamo por aumento de partidas alimentarias, actualización de los montos que se abonan a los beneficiarios de planes sociales y ampliación de esos programas, entre otros puntos.

Ante la movilización, el tránsito en el centro porteño se veía colapsado.