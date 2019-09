Nicole Neumann, Sol Pérez

Sol Pérez estuvo en la entrega de los Martín Fierro de Cable y fue una de las figuras más miradas. Para la gran gala lució un llamativo vestido verde lima que utilizó hace muy poco la actriz española, Jessica Goicochea.

Luego de las fotos, y de verla en público, comenzaron a caerle las críticas. Invitada al programa "Nosotros a la Mañana", primero fue Matilda Blanco quien le tiró un palito y luego Nicole Neumann la destrozó comparándola con un ave: "Antes que nada quiero decir que la adoro a Sol Pérez, me parece una mina buena y encantadora, pero el vestido no me gustó… Pero otra vez, el raso, la pluma, el tajo, el strapless, el brillo, todo. Lo mejor fue el peinado y el maquillaje. Y la cara y el cuerpo, que es una bomba".

Nicole no sé pudo contener y habló sin pelos en la lengua: "Ese vestido, chicos, please. Del cuello para arriba estaba bien, el resto había que ponerle una sábana. Aparte ese modelo fue re plagiado. Era exactamente igual a otro. Y hay que sacarles las plumas porque no es cruelty free (libre de crueldad). Le sacaron las plumas a un animal vivo para hacer ese vestido. Acá, en Argentina, no hay plumas sintéticas. Perdón, pero parece un loro, el de la isla de los piratas".

