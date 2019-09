Alberto Fernández en Tucumán, Frente de Todos

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró que, si es electo, "el norte argentino se va a desarrollar como el resto" del país y "van a dejar de existir los ciudadanos de primera y los de segunda".

"Quiero poner estas cosas sobre la mesa para que empecemos a debatirlas ya, para que no perdamos más tiempo", sostuvo el dirigente opositor al encabezar un acto por el Día del Maestro en la provincia de Tucumán.

Acompañado por junto al gobernador local, Juan Manzur, y referentes del gremialismo, el dirigente opositor "para que eso ocurra es imperioso que la educación funcione" porque "hoy en día las sociedades ricas" son "que las que desarrollaron la inteligencia de su gente".

"Tuve la suerte de caer en la educación pública y voy a trabajar para que todos los chicos de mi país tengan educación pública", dijo.

En el evento, que se realizó en el teatro Mercedes Sosa de la capital tucumana, estaban los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, además de otros líderes sindicales.