Luego de un largo tiempo de rumores, finalmente Barby Silenzi y El Polaco oficializaron su romance y se muestran muy unidos. Sin embargo, al comienzo del Súper Bailando se relacionaba al cantante con su compañera de pista, Noelia Marzol, con quien “histeriqueaba“, y ahora ambas se cruzaron al aire por una supuesta "cañita al aire" por parte del Polaco.

La primera en atacar fue Marzol, quien, aún molesta por “el chamuyo” del Polaco, dijo: “A mí nunca me comentó: ‘Estoy saliendo con Barby’” dejando entrever que la relación de él con Silenzi no era muy importante. Sin embargo, ella contraatacó: “Eso se lo cuenta a los amigos, no a la gente que conoce hace un ratito”, disparó.

Pero Marzol, lejos de quedarse callada, le respondió que ella “no era una amiga, era la futura chonga”, y agregó que en los ensayos el cantante de cumbia le tiraba la boca. Por su parte, El Polaco admitió que a veces se le va la boca, comentario que hizo que Marcelo Tinelli le preguntara si puede buscar a alguien para que hiciera lo mismo con su novia, pero el participante del Bailando se puso incómodo y dijo: “Si ella quiere..”, y el conductor de Showmatch lo dejó en evidencia. “¡Sos el chanta argentino!“, le reclamó.