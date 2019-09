Nueva denuncia de Actrices Argentinas.

Actrices Argentinas convocó a los medios de difusión a una conferencia en el día de mañana a las 18.30hs en el auditorio BAUEN con el objetivo es visibilizar el acoso sexual y el maltrato dentro del ámbito laboral precarizado, a raíz del acompañamiento a la denuncia de un caso paradigmático para la cultura, la educación y el Estado.

El periodista Matías Vazquez en el programa "Vive la tarde" (Lunes a Viernes 15 hs. Canal 26), afirmó que en el día de mañana "habrá una vocera que moderará la conferencia" y que la denuncia estaría dirigida a un ex director del Teatro Gral. San Martín.

"La denuncia estaría liderada por una de las maquilladoras del lugar y este hombre ya fue denunciado en otras ocasiones", afirmó el periodista.

Por otra parte, el periodista, afirmó que habría otro famoso que será también denunciado en el evento que se realizará mañana. "Según el colectivo de actrices lo hacen de esa manera porque afirman que es una acción para agilizar los tiempos de la justicia", comentó Vazquez.

"El escrache público hará que esta persona deje de trabajar y no siga cometiendo daños", afirman desde Actrices Argentinas.