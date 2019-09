Arnold Schwarzenegger en conferencia en California

El actor y ex gobernador Arnold Schwarzenegger sorprendió a todos con sus declaraciones a una revista estadounidense, asegurando que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está “enamorado” de él.

En una entrevista publicada este miércoles de la revista Men”s Health, el actor y ex gobernador de California respondió sobre la tensa relación que mantiene con Trump.

“Creo que realmente está enamorado de mí. Esa es la realidad con Trump, él quiere ser yo”, aseveró el actor. En la entrevista, Schwarzenegger destacó que cuando coincidió con el presidente en “tiempos pasados” como “combates de lucha libre”, notó que Trump “siempre admiró a las personas con buenos cuerpos”.

“Siempre me quejo de que Trump no es capaz de dejar de ser Trump y pasar a ser presidente”, lanzó el actor. Y agregó: “Bueno, la razón por la que digo esto es porque vi eso en mí, que no era capaz de pasar de Arnold a gobernador. Todavía estaba atrapado como Arnold", reveló el actor.