Alberto Fernández en Tucumán junto a la CGT y la UIA, FRENTE DE TODOS

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo que durante las reuniones que mantuvo con dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Confederación General del Trabajo (CGT) se empezó a instituir “la Argentina del futuro, que es la Argentina que dialoga” y reiteró que trabajará para que el país genere las divisas que necesita para cumplir con sus obligaciones.



“Hoy, de algún modo, hemos instituido la Argentina del futuro, que es la Argentina que dialoga para ver cómo hacemos para que la industria vuelva a tener el lugar que la mayoría de los argentinos creemos que debe tener. Un rol central, un rol preponderante, donde la pequeña y mediana empresa sea atendida en su particularidad”, afirmó Fernández durante la conferencia de prensa que ofreció junto al titular de la UIA, Miguel Acevedo; el secretario general de la CGT, Héctor Daer; el gobernador Juan Manzur, el primer candidato a diputado nacional Sergio Massa y la candidata a vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario.

Además, agregó: “Hoy hemos instituido un nuevo modo de trabajar con todos, escuchándonos, entendiéndonos. Entendiendo cuáles son las prioridades, que para todos es producir y exportar para generar divisas para cumplir con nuestras obligaciones. Y para eso tenemos que hacerlo con la industria y también con el campo”.

Antes de la rueda de prensa, Fernández participó de una reunión junto a dirigentes de la UIA y la CGT en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno de Tucumán, donde estuvo acompañado también por Manzur, Massa y el gobernador electo de Misiones, Oscar Herrera Ahuad.