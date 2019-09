Marcelo Gallardo y Alina Moine

Marcelo Gallardo y Alina Moine decidieron separarse y la noticia generó un pequeño revuelo porque el técnico había sido padre hace muy poco con Geraldine La Rosa.





Pese a que nunca hubo confirmación oficial, ahora tampoco hay ruptura oficial. Aún así, Marcelo Gallardo ya no está saliendo con la periodista Alina Moine.

"Él la dejó. Ella está amargadísima. Se había ilusionado. Ampliaremos #amargadísima", fue la primera pista que Yanina Latorre en el programa "Los ángeles de la mañana" (El Trece, a las 10.30) dio el martes en su cuenta de Twitter.

Latorre afirmó: "El DT no va a volver con la mujer, no es que se está arreglando...Él está muy ofendido con Alina porque ella habría hecho correr el rumor de que eran pareja para ver si blanqueaban y los hijos de Gallardo no están de acuerdo con la relación".

Fue luego de ese tuit, publicado el 7 de agosto, que apareció en escena el nombre de Alina. Se dio todo de manera muy abrupta y repentina. Casi un mes después, la relación llegó a su fin.